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"Мы не толстые!": Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами

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Звезда Playboy забавно ответила хейтерам.
"Мы не толстые!": Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
"Мы не толстые!": Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева обожает своих домашних любимцев - собак по кличке Чичико и Луна. Артистка часто делиться в соцсети яркими фото с питомцами.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Даша разместила несколько кадров, где она позирует в черном длинном сарафане с высоким разрезом и черных шлепанцах с жемчугом. Волосы звезда собрала в высокий хвост. Вместе с Астафьевой в позировали ее собаки.

В описании к снимках певица забавно ответила хейтерам, которые пишут в комментариях, что она и ее любимцы толстые.

“Обожаю людей которые говорят, что Чиченька и я толстые) Мы не толстые! Просто нас, как рыбу рыбаки вперёд , фотограф ставит🤣🤣🤣“, - написала Астафьева.

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
скриншот

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
скриншот

Также Даша добавила, что иногда знакомые называют ее “хорошей мамой“.

“Маленький белый пёсик, и его хорошая Мама [как сказал один наш знакомый]“.

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
скриншот

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами
скриншот

Ранее фотограф Соня Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: ivona)bigmir.net

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