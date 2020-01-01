Звезда Playboy забавно ответила хейтерам.

"Мы не толстые!": Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева обожает своих домашних любимцев - собак по кличке Чичико и Луна. Артистка часто делиться в соцсети яркими фото с питомцами.

Читай также: Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Даша разместила несколько кадров, где она позирует в черном длинном сарафане с высоким разрезом и черных шлепанцах с жемчугом. Волосы звезда собрала в высокий хвост. Вместе с Астафьевой в позировали ее собаки.

В описании к снимках певица забавно ответила хейтерам, которые пишут в комментариях, что она и ее любимцы толстые.

“Обожаю людей которые говорят, что Чиченька и я толстые) Мы не толстые! Просто нас, как рыбу рыбаки вперёд , фотограф ставит🤣🤣🤣“, - написала Астафьева.

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами скриншот

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами скриншот

Также Даша добавила, что иногда знакомые называют ее “хорошей мамой“.

“Маленький белый пёсик, и его хорошая Мама [как сказал один наш знакомый]“.

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами скриншот

Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами скриншот

Ранее фотограф Соня Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.