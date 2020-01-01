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Пикантный кадр: Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья

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"Суперзвезда" позировала в откровенном топе.
Пикантный кадр: Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья
Пикантный кадр: Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья
instagram.com/lobodaofficial

Участница “Евровидения 2009“, украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет и строит карьеру в России, поделилась с поклонниками очередной пикантной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала свежий кадр, где она позирует возле машины в откровенном наряде. “Суперзвезда“ предстала в черных брюках и коротком топе, через который просвечиваются соски. Свой образ Светлана дополнила пиджаком, огромной сумкой и темными очками.

“Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉“, - подписала снимок Лобода.

Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья
Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья
скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать пикантную деталь на новом фото певицы:

  • Соски видно 😂
  • Это теперь такая мода пошла: соски торчат
  • Секси красотка Светлана
  • Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷
  • Ваууу вы супер 🔥🔥💋
  • Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥
  • А это вы едете завоёвывать их сердца
  • Ой, ну секси - пекси😍🍓
  • Сиськи топ)

Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona)bigmir.net

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