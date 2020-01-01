Пикантный кадр: Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья
Участница “Евровидения 2009“, украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет и строит карьеру в России, поделилась с поклонниками очередной пикантной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала свежий кадр, где она позирует возле машины в откровенном наряде. “Суперзвезда“ предстала в черных брюках и коротком топе, через который просвечиваются соски. Свой образ Светлана дополнила пиджаком, огромной сумкой и темными очками.
“Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉“, - подписала снимок Лобода.
Пользователи Сети принялись активно комментировать пикантную деталь на новом фото певицы:
- Соски видно 😂
- Это теперь такая мода пошла: соски торчат
- Секси красотка Светлана
- Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷
- Ваууу вы супер 🔥🔥💋
- Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥
- А это вы едете завоёвывать их сердца
- Ой, ну секси - пекси😍🍓
- Сиськи топ)
Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.
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