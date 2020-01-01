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"Влюбляйтесь, но взаимно": Юлия Санина запостила нежное фото с мужем

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Участники "The Hardkiss" поделились новым снимком в соцсети.
"Влюбляйтесь, но взаимно": Юлия Санина запостила нежное фото с мужем
"Влюбляйтесь, но взаимно": Юлия Санина запостила нежное фото с мужем
instagram.com/the_hardkiss

Известная украинская исполнительница, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина поделилась с поклонниками свежим снимком с мужем, креативным продюсером, клипмейкером и гитаристом “The Hardkiss“ Валерием Бебко.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала селфи, где она и ее возлюбленный позируют в гримерке. Юлия предстала в синем наряде и с ярким макияжем в синем цвете. На плечи она накинула серый плед. Рядом с певицей запечатлен ее супруг в синем свитере. Санина прижалась к любимому, а он ее приобнял сзади.

“Закохуйтесь. Але, будь ласка, взаємно. Щоб вам ніколи в житті не було холодно“, - подписала кадр вокалистка “The Hardkiss“.

Юлия Санина запостила нежное фото с мужем
Юлия Санина запостила нежное фото с мужем
скриншот

Ранее сообщалось, что группа The Hardkiss выпустила альбом “Акустика. Live“.

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Теги: Юлия Санина, Валерий Бебко, The Hardkiss
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Источник: ivona)bigmir.net

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