Дмитрий Монатик и Ирина Демичева поженились 5 лет назад.

"Как и в первый день люблю": MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы instagram.com/monatik_official

Мегапопулярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK) поделился с поклонниками радостным событием. В среду, 1 июня, он и его супруга Ирина отметили пятую годовщину свадьбы.

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По случаю деревянной свадьбы 34-летний артист разместил в соцсети трогательное послание к любимой. На своей странице в Инстаграм Дмитрий опубликовал две фотографии, где изображены куклы, напоминающие его с Ириной.

“Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько...))) Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее... как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя @irinamonatik ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!“, - подписал снимки MONATIK.

MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы скриншот

MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы скриншот

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Жена музыканта также опубликовала в своем аккаунте пост по случаю годовщины. Ирина призналась, что мечтает встретить с Дмитрием бриллиантовую свадьбу.

“Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе ♥️♥️♥️♥️деревянная уже позади🌳🌳🌳🌳🌳“, - написала жена Монатика.

MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы скриншот

Напомним, ранее в Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад.

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