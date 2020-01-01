"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими фото своей 9-летней дочери Софии. В Инстаграм звезда показала яркие кадры с празднования дня рождения 8-летнего Мартина - сына продюсера и певца Филиппа Киркорова.
По случаю праздника устроили костюмированную вечеринку в "пиратском" стиле. Лорак с дочкой пришли на праздник в соответствующих нарядах, а Софии даже заплели афро-косы.
Это был незабываемый вечер! 🎉 С Днём рождения, наш дорогой Мартин @martinkirkorov! ❤️ Здоровья и успехов во всём! Спасибо за праздник, счастливый папа @fkirkorov!, - написала Лорак.
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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что София очень изменилась и повзрослела:
- Она похожа на узбечку😍😊
- Праздник😍 Какие вы с Софией красотки,куколки!!!
- Сонечка становится красивой девушкой! ❤️
- Какие красавицы с дочей😍😍😍
- Прелесть 😍❤️
- Какая Сонечка взросленькая уже😍😍😘
- Любимые девочки💋 Сонечка уже такая взрослая😍 вся в мамочку😘❤
- Мамина принцесса ❤️❤️❤️
- Ой, такие афрокосы классные😍
- Какая Соня загорелая😍прям заморская красотка👍 вся в маму❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак зажигательно станцевала в коротком наряде.
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