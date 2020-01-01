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"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова

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Лорак показала свежие фото подросшей дочери, на которых ее не узнать.

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими фото своей 9-летней дочери Софии. В Инстаграм звезда показала яркие кадры с празднования дня рождения 8-летнего Мартина - сына продюсера и певца Филиппа Киркорова.

По случаю праздника устроили костюмированную вечеринку в "пиратском" стиле. Лорак с дочкой пришли на праздник в соответствующих нарядах, а Софии даже заплели афро-косы.

Это был незабываемый вечер! 🎉 С Днём рождения, наш дорогой Мартин @martinkirkorov! ❤️ Здоровья и успехов во всём! Спасибо за праздник, счастливый папа @fkirkorov!, - написала Лорак.

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова
instagram.com/anilorak

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что София очень изменилась и повзрослела:

  • Она похожа на узбечку😍😊
  • Праздник😍 Какие вы с Софией красотки,куколки!!!
  • Сонечка становится красивой девушкой! ❤️
  • Какие красавицы с дочей😍😍😍
  • Прелесть 😍❤️
  • Какая Сонечка взросленькая уже😍😍😘
  • Любимые девочки💋 Сонечка уже такая взрослая😍 вся в мамочку😘❤
  • Мамина принцесса ❤️❤️❤️
  • Ой, такие афрокосы классные😍
  • Какая Соня загорелая😍прям заморская красотка👍 вся в маму❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак зажигательно станцевала в коротком наряде. 

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Теги: ани лорак, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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