Лорак показала свежие фото подросшей дочери, на которых ее не узнать.

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова instagram.com/anilorak

Читай также: "Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак в коротеньком наряде поразила Сеть

Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими фото своей 9-летней дочери Софии. В Инстаграм звезда показала яркие кадры с празднования дня рождения 8-летнего Мартина - сына продюсера и певца Филиппа Киркорова.

По случаю праздника устроили костюмированную вечеринку в "пиратском" стиле. Лорак с дочкой пришли на праздник в соответствующих нарядах, а Софии даже заплели афро-косы.

Это был незабываемый вечер! 🎉 С Днём рождения, наш дорогой Мартин @martinkirkorov! ❤️ Здоровья и успехов во всём! Спасибо за праздник, счастливый папа @fkirkorov!, - написала Лорак.

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова instagram.com/anilorak

"Как Соня выросла": Дочка Лорак погуляла на дне рождения сына Киркорова instagram.com/anilorak

Читай также: "С нетерпением жду": Пополневшая за карантин Лорак анонсировала концерты в Украине

Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что София очень изменилась и повзрослела:

Она похожа на узбечку😍😊

Праздник😍 Какие вы с Софией красотки,куколки!!!

Сонечка становится красивой девушкой! ❤️

Какие красавицы с дочей😍😍😍

Прелесть 😍❤️

Какая Сонечка взросленькая уже😍😍😘

Любимые девочки💋 Сонечка уже такая взрослая😍 вся в мамочку😘❤

Мамина принцесса ❤️❤️❤️

Ой, такие афрокосы классные😍

Какая Соня загорелая😍прям заморская красотка👍 вся в маму❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак зажигательно станцевала в коротком наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.