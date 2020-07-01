Джамала похвасталась новой семейной фотосессией
Победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая 19 июня родила второго ребенка, продолжает делиться с поклонниками архивными кадрами из “беременных“ фотосессий.
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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка разместила целую подборку ярких фотографий, где она вместе с мужем Сеит-Бекиром и 2-летним сыном Эмир-Рахманом позируют перед камерой в стильных нарядах из денима. Авторами снимком выступили Наталия Ересько и Елена Брыкина.
“Джинсовый семейный образ“, - подписала фото Джамала на английском языке.
Ранее Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома.
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