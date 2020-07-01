Артистка с мужем и старшим сыном позировали в нарядах из денима.

Победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая 19 июня родила второго ребенка, продолжает делиться с поклонниками архивными кадрами из “беременных“ фотосессий.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка разместила целую подборку ярких фотографий, где она вместе с мужем Сеит-Бекиром и 2-летним сыном Эмир-Рахманом позируют перед камерой в стильных нарядах из денима. Авторами снимком выступили Наталия Ересько и Елена Брыкина.

“Джинсовый семейный образ“, - подписала фото Джамала на английском языке.

Джамала похвасталась новой семейной фотосессией скриншот

Джамала похвасталась новой семейной фотосессией скриншот

Джамала похвасталась новой семейной фотосессией скриншот

Джамала похвасталась новой семейной фотосессией скриншот

Джамала похвасталась новой семейной фотосессией скриншот

Ранее Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома.

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