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Максим Сикора: "Я присутствовал на родах, и я больше не пойду!"

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Ведущий рассказал о воспитании сына и дочери.
Максим Сикора: "Я присутствовал на родах, и я больше не пойду!"
Максим Сикора: "Я присутствовал на родах, и я больше не пойду!"
Пресс-служба

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Известный украинский журналист и телеведущий Максим Сикора – счастливые отец двух детей. В интервью Иванне Онуфрийчук в шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он признался, что воспитание сына и дочери давались ему по-разному.

Так, на вопрос ведущей о парных родах, Максим ответил:

“Да, я присутствовал на родах, и я больше не пойду! (Смеется) Хотя это я сейчас так говорю, а если у нас будет третий ребенок, то пойду, конечно. Но когда рождался мой первый сын, а просто был в роддоме, не в палате. Просто был молодой и глупый – 23 года“, – комментирует Максим.

Максим Сикора
Максим Сикора
Пресс-служба

По словам телеведущего, со старшим сыном ныне они все больше друзья, чем отец и сын.

“У нас очень близкие отношения и мне, наверное, надо быть более серьезным. Иногда я шучу, и я вижу, что ребенок достиг уровня этих шуток. Со стороны это выглядит как два друга общаются и отрываются. Сейчас у нас новая тема – мы купили гитар, у нас свой бэнд. То есть, есть еще одно касание“, – говорит журналист.

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Теги: Максим Сикора
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Источник: ivona)bigmir.net

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