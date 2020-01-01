Танцовщица призналась, сколько килограмм набрала во время второй беременности.

Известная украинская танцовщица, победительница “Танцев со звездами 2018“ Илона Гвоздева, которая в конце мая объявила о том, что скоро станет мамой, поделилась подробностями второго триместра беременности.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя артистка рассказала, что уже набрала 10 килограмм и теперь ее новый вес - 65 килограмм. Звезда призналась, что у нее не было токсикоза, однако ее мучает боль в ногах вечером. Огромным плюсом беременности Илона назвала рост груди.

“Второй триместр беременности и ощущения.

1. На сегодняшний день за все время я уже набрала +10кг🙈😅,вешу 65кг (бегемотик😂)

2. Токсикоз отсутствует

3. Реакция на смену погоды- жуткая головная боль

4. К вечеру гудят ноги и немного отекаю

5. Продолжаю танцевать и преподавать

6. Легкость осталась только на фото😂🤪

7. Питание как и ранее за одного,но с пользой для двоих☝️

8. Воду пью не по нормам,а по потребности☝️

9. Размер бюста продолжает радовать 😍🤗

10. Смена настроения минимальная,всегда стараюсь на позитиве быть

11. Зачастую в обед очень хочется спать🤤

12. Мужу мозг по прежнему не выношу“, - поделилась Гвоздева.

Хореограф отметила, что ей очень хочется на пляж, но от отдыха на море ей пришлось отказаться из-за коронавируса.

“Стараюсь вести активный образ жизни,очень хочется на море,но придерживаюсь карантинных мер и норм, поэтому сейчас решили воздержаться от пляжей и отелей“.

Кроме того, Илона похвасталась первым кадром из “беременной“ фотосессии.

“Но не удержалась от предложения сделать великолепную фотосессию с @avetisyan.photographer , эта уже одна из первых фото,кажется здесь я абсолютна невесома,легка и воздушна,дальше больше и ещё красивее🤗😍, спасибо за талант и любовь к работе“.

Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес скриншот

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка.

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