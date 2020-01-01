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Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес

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Танцовщица призналась, сколько килограмм набрала во время второй беременности.
Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес
Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес
instagram.com/ilonagvozdeva

Известная украинская танцовщица, победительница “Танцев со звездами 2018“ Илона Гвоздева, которая в конце мая объявила о том, что скоро станет мамой, поделилась подробностями второго триместра беременности.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя артистка рассказала, что уже набрала 10 килограмм и теперь ее новый вес - 65 килограмм. Звезда призналась, что у нее не было токсикоза, однако ее мучает боль в ногах вечером. Огромным плюсом беременности Илона назвала рост груди.

“Второй триместр беременности и ощущения.
1. На сегодняшний день за все время я уже набрала +10кг🙈😅,вешу 65кг (бегемотик😂)
2. Токсикоз отсутствует
3. Реакция на смену погоды- жуткая головная боль
4. К вечеру гудят ноги и немного отекаю
5. Продолжаю танцевать и преподавать
6. Легкость осталась только на фото😂🤪
7. Питание как и ранее за одного,но с пользой для двоих☝️
8. Воду пью не по нормам,а по потребности☝️
9. Размер бюста продолжает радовать 😍🤗
10. Смена настроения минимальная,всегда стараюсь на позитиве быть
11. Зачастую в обед очень хочется спать🤤
12. Мужу мозг по прежнему не выношу“, - поделилась Гвоздева.

Хореограф отметила, что ей очень хочется на пляж, но от отдыха на море ей пришлось отказаться из-за коронавируса.

“Стараюсь вести активный образ жизни,очень хочется на море,но придерживаюсь карантинных мер и норм, поэтому сейчас решили воздержаться от пляжей и отелей“.

Кроме того, Илона похвасталась первым кадром из “беременной“ фотосессии. 

“Но не удержалась от предложения сделать великолепную фотосессию с @avetisyan.photographer , эта уже одна из первых фото,кажется здесь я абсолютна невесома,легка и воздушна,дальше больше и ещё красивее🤗😍, спасибо за талант и любовь к работе“.

Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес
Беременная Илона Гвоздева рассекретила свой новый вес
скриншот

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева призналась, как назовет будущего ребенка.

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Теги: Илона Гвоздева
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Источник: ivona)bigmir.net

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