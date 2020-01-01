Беременная Alyosha показала фото в купальнике
Певица поделилась пикантным кадром в бассейне.
Известная украинская певица, участница “Евровидения 2010“ Alyosha показала, как спасается от жары на последних месяцах беременности.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 34-летняя артистка опубликовала снимки, где она позирует в бассейне. На фото исполнительница предстала в разноцветном раздельном купальнике.
На одном кадре Alyosha полностью находится в воде. А на еще одном фото будущая мама продемонстрировала на камеру округлившийся животик.
Ранее Alyosha умилила Сеть роликом с участием маленьких сыновей.
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