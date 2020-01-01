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Алек и Хилария Болдуин поделились архивными кадрами со свадьбы

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Звездные супруги отметили восьмую годовщину свадьбы.
Алек и Хилария Болдуин поделились архивными кадрами со свадьбы
Алек и Хилария Болдуин поделились архивными кадрами со свадьбы
GettyImages

Известный голливудский актер, номинант на “Оскар“ Алек Болдуин поделился с поклонниками радостным событием. 30 июня 62-летний артист и его 36-летняя жена Хилария отпраздновали годовщину свадьбы. 

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Звездные супруги, которые после двух выкидышей готовятся к рождения пятого совместного ребенка, в браке уже восемь лет. По случаю праздника влюбленные опубликовали архивные кадры со своей свадьбы в 2012 году. На снимке Алек предстал в черном костюме, белой рубашке со светлым галстуком. А Хилария позировала в белоснежном платье, свадебной фате и с букетом белых цветов.

“Восемь лет назад сегодня. Самый удачный день в моей жизни. С годовщиной, Хилария“, - подписал фото Алек.

Свадьба Алека и Хиларии Болдуин
Свадьба Алека и Хиларии Болдуин
скриншот

“Счастливые 8 лет“, - коротко подписала свадебный снимок жена Болдуина.

Свадьба Алека и Хиларии Болдуин
Свадьба Алека и Хиларии Болдуин
скриншот

Напомним, ранее жена Алека Болдуина объявила о беременности.

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Теги: Алек Болдуин, Хилария Болдуин
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Источник: ivona)bigmir.net

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