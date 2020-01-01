Приметы и суеверия, связанные с этим днем в народной традиции .

Запреты дня на 2 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Зосиму Пчельника depositphotos.com

Читай также: Как вести себя в авиапутешествии: Жена Комарова поделилась новыми правилами

В четверг, 2 июля 2020, по народному календарю отмечают день Зосимы и Иовы. В народе день памяти святых связывали с работами на пасеках, считалось, что с этого времени пчелы начинают запасать мед - потому предки назвали день - Зосимы Пчельника. Также, по наблюдениям, 2 июля - самый жаркий день в году.

В канун святого Зосимы принято молиться ему в разных интенциях, Зосиму просят о семейном счастье, благополучии для себя и родных, а святого Иову - о том, чтобы забыть несправедливые обиды, простить обидчиков и получить прощение от других.

С днем Зосимы и Иовы в народе связано множество примет и суеверий.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 2 июля 2020.

Что нельзя делать в День Зосима 2 июля 2020

Читай также: Кинохиты 2019-2020: ТОП фильмов, которые можно посмотреть в открытом доступе

Предки считали, что, чтобы не отпугнуть удачу, в этот день нельзя:

тревожить пчел - тех, кто спугнет в этот день пчел ждала неудача

переедать и есть скоромное - жирную пищу, еду животного происхождения - по традиции, предки верили, что у обжор будет в кошельке пусто

категорически нельзя грустить, жаловаться, портить себе и окружающим настроение

в день Зосимы лучше не брать и не давать в долг - старь считали, что лучше разделаться с долгами до праздника Зосимы, чтобы потом весь год в должниках не ходить.

К слову, начинать новые дела, строить планы, пробовать нестандартные решения на Зосимы - можно и нужно, в таких делах традиция сулит большой успех.

Также день Зосимы Пчельника богат приметами:

Приметы на 2 июля на Зосиму Пчельника

Приметы этого дня в основном связаны с пчеловодством. В народе наблюдали за пчелами и сделали вывод, что:

если пчелы на Зосимы активно в ульи прячутся – вскоре будет плохая погода

если пчелы ведут себя как “сонные“ - вскор

а коль пчелы разместились на стенках улья – быть сильной жаре и засушливому дню.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.