Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня на 2 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Зосиму Пчельника

Комментариев: 0
Приметы и суеверия, связанные с этим днем в народной традиции .

Запреты дня на 2 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Зосиму Пчельника
Запреты дня на 2 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Зосиму Пчельника
depositphotos.com

Читай также: Как вести себя в авиапутешествии: Жена Комарова поделилась новыми правилами

В четверг, 2 июля 2020, по народному календарю отмечают день Зосимы и Иовы. В народе день памяти святых связывали с работами на пасеках, считалось, что с этого времени пчелы начинают запасать мед - потому предки назвали день - Зосимы Пчельника. Также, по наблюдениям, 2 июля - самый жаркий день в году.

В канун святого Зосимы принято молиться ему в разных интенциях, Зосиму просят о семейном счастье, благополучии для себя и родных, а святого Иову - о том, чтобы забыть несправедливые обиды, простить обидчиков и получить прощение от других. 

С днем Зосимы и Иовы в народе связано множество примет и суеверий. 

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 2 июля 2020.

  • Что нельзя делать в День Зосима 2 июля 2020

Читай также: Кинохиты 2019-2020: ТОП фильмов, которые можно посмотреть в открытом доступе

Предки считали, что, чтобы не отпугнуть удачу, в этот день нельзя:

  • тревожить пчел - тех, кто спугнет в этот день пчел ждала неудача
  • переедать и есть скоромное - жирную пищу, еду животного происхождения - по традиции, предки верили, что у обжор будет в кошельке пусто
  • категорически нельзя грустить, жаловаться, портить себе и окружающим настроение
  • в день Зосимы лучше не брать и не давать в долг - старь считали, что лучше разделаться с долгами до праздника Зосимы, чтобы потом весь год в должниках не ходить.

К слову, начинать новые дела, строить планы, пробовать нестандартные решения на Зосимы - можно и нужно, в таких делах традиция сулит большой успех. 

Также день Зосимы Пчельника богат приметами:

  • Приметы на 2 июля на Зосиму Пчельника 

Приметы этого дня в основном связаны с пчеловодством. В народе наблюдали за пчелами и сделали вывод, что:

  • если пчелы на Зосимы активно в ульи прячутся  – вскоре будет плохая погода
  • если пчелы ведут себя как “сонные“ - вскор
  • а коль пчелы разместились на стенках улья – быть сильной жаре и засушливому дню.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь