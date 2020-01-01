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"Красотка": Ризатдинова добавила эффектное фото и рассказала о неудачах

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Спортсменка написала, что трудности никогда ее не останавливали.

"Красотка": Ризатдинова добавила эффектное фото и рассказала о неудачах
instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпийских играх, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова рассказала, как относится к неудачам в своей жизни. Об этом знаменитость написала в Инстаграм. Анна отметила, что не только не злится на трудности, но и благодарна им за шлифовку характера. Пост Ризатдинова дополнила эффектным фото, ан котором позирует в светлых брюках и майке с глубоким декольте.

Тому, кто совершенен , место в музее» сказал #эрихмарияремарк и был прав на все 💯 ! Горжусь каждой своей ошибкой , благодарна всем разочарованиям и падениям в жизни именно они сделали меня сильнее и сформировали, как личность. Это не легко понять и принять ! Но у меня по жизни всё идёт через большие сложности, а в конце подарок судьбы , например как олимпийская медаль ...) Каждая неудача дана нам для личностного роста !Я Счастлива , что я пришла к этому понимаю 🙏🏼🧠, - написала Анна.

"Красотка": Ризатдинова добавила эффектное фото и рассказала о неудачах
instagram.com/anna_rizatdinova/

Фолловеры отметили в комментариях, что Анна очень красива.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала для мужского журнала.

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Теги: Анна Ризатдинова, проблемы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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