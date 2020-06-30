"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото
Знаменитость надела облегающий наряд, который подчеркнул ее пышную грудь.
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Экс-участница популярной группы ВИА-гра Надежда Мейхер покорила публику свежими фото. В Инстаграм знаменитость добавила кадры с прогулки в лесу. Для досуга Надя выбрала полосатую трикотажную майку, подчеркнувшую ее пышную грудь. Волосы звезда подобрала в хвостик.
Люблю такие дни... Люблююю...
И наслаждаюсь.
Столько проектов впереди, что и не знаю получится вот так находить возможность погулять 😉, - написала Мейхер.
Фолловеры похвалили снимки Надежды и отметили, что она просто “огонь“.
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