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"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото

Комментариев: 2
Знаменитость надела облегающий наряд, который подчеркнул ее пышную грудь.

"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото
instagram.com/nadyameiher

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Экс-участница популярной группы ВИА-гра Надежда Мейхер покорила публику свежими фото. В Инстаграм знаменитость добавила кадры с прогулки в лесу. Для досуга Надя выбрала полосатую трикотажную майку, подчеркнувшую ее пышную грудь. Волосы звезда подобрала в хвостик.

Люблю такие дни... Люблююю...
И наслаждаюсь.
Столько проектов впереди, что и не знаю получится вот так находить возможность погулять 😉, - написала Мейхер.

"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото
instagram.com/nadyameiher

Фолловеры похвалили снимки Надежды и отметили, что она просто “огонь“.

Ранее мы писали, что беременная Илона Гвоздева покорила Сеть новыми фото.

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Теги: Надежда Мейхер, виа-гра
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Источник: IVONA)bigmir.net
Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.06.2020, 18:41
Оценка:  0
гость
Обрыгался, аж х...у...ё...в..о стало от такой "красоты". Жаба.
гость  (аноним)  30.06.2020, 18:38
Оценка:  0
гость
30 июня, годовщина обороны Севастополя!
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
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