Знаменитость надела облегающий наряд, который подчеркнул ее пышную грудь.

"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото instagram.com/nadyameiher

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Экс-участница популярной группы ВИА-гра Надежда Мейхер покорила публику свежими фото. В Инстаграм знаменитость добавила кадры с прогулки в лесу. Для досуга Надя выбрала полосатую трикотажную майку, подчеркнувшую ее пышную грудь. Волосы звезда подобрала в хвостик.

Люблю такие дни... Люблююю...

И наслаждаюсь.

Столько проектов впереди, что и не знаю получится вот так находить возможность погулять 😉, - написала Мейхер.

"Надя, вы - огонь": Экс-ВИА-гра Надежда Мейхер очаровала новым фото instagram.com/nadyameiher

Фолловеры похвалили снимки Надежды и отметили, что она просто “огонь“.

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