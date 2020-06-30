Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал) рассказала об одном из таких случаев.

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Несмотря на всю комичность некоторых расследований, профессия Елены-Кристины Лебедь довольно опасна. Ведь зачастую на пути команды «Аферистов в сетях» встречаются мошенники, чье желание обогатиться сильнее принципов морали. И за годы проекта были даже случаи, когда рассекреченные аферисты пытались отомстить телеведущей.

Пытались, еще и заметно так – зеленкой в лицо, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Полтора месяца после этой мести проходила в образе Шрека (большой зеленый орг – персонаж одноименного мультфильма – прим.ред.). Соседские дети были в восторге.

"Ходила в образе Шрека": Как мошенники мстили Елене-Кристине Лебедь Пресс-служба

К счастью, этот случай не испугал ведущую «Аферистов в сетях», и ее проект уже не один год показывает Новый канал. А все потому, что у нее обостренное чувство справедливости. Как говорит сама Елена-Кристина Лебедь, когда едет в машине и видит, что другой водитель нарушает ПДД, всегда выйдет и сделает ему замечание.

А какие мошенничества придется раскрыть телеведущей на этот раз? Смотрите уже сегодня, 30 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Ранее мы писали, что депутат подарил Елене-Кристена автомобиль.