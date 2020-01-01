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"Вам к лицу беременность": Победительница "Танцев со звездами" поразила новыми фото

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Илона Гвоздева показала эффектный кадр в корсете и с ярким макияжем .

"Вам к лицу беременность": Победительница "Танцев со звездами" поразила новыми фото
instagram.com/ilonagvozdeva

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Хореограф Илона Гвоздева, которая несколько раз становилась победительницей проекта Танцы со звездами, показала свежие фото и очаровала Сеть. В Инстаграм знаменитость, которая находится "в положении", добавила эффектный кадр в наряде с черным корсетным верхом. Яркий образ Илоны подчеркнул выразительный макияж.

Как провели выходные?!
Кто планирует ехать на море,делитесь куда едете😊, - написала хореограф.

"Вам к лицу беременность": Победительница "Танцев со звездами" поразила новыми фото
instagram.com/ilonagvozdeva

Фолловеры отметили в комментариях, что Илона невероятно похорошела:

Прекрасна, как никогда ❤️, - написала под фото прима-балерина Нацоперы Екатерина Кухар.

Ранее мы писали, что в Сети появилось фото беременной Нади Дорофеевой.

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Теги: Танцы со звездами, Илона Гвоздева, беременна
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Источник: IVONA)bigmir.net

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