Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) возмутился, что большинство инфлюенсеров формируют общественное мнение не так, как нужно.

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Благодаря профессии Александр Педан всегда был узнаваемой личностью. Однако после того, как начал активно вести свои соцсети, количество поклонников телеведущего существенно возросло. К его мнению прислушивается не только взрослая, но и детская аудитория.

– Я “пользуюсь“ своим блогерством для освещения “нехайпових“ тем, – пояснил ведущий реалити “Эксы“ и судья шоу “Хто зверху?“ – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Занимаюсь развитием спорта в Украине, особенно среди детей. Здоровая нация – будущее нашей страны, как бы пафосно это ни звучало.

Александр Педан раскритиковал современных блогеров Пресс-служба

– Начнем с того, что слово “инфлюенсер» произошло от английского “influence“, то есть, влиять, – говорит Александр Педан. – Такие люди наделены силой и авторитетом, что может формировать мнение большинства. Блогер должен приносить пользу. Я ни в коем случае не против фана (веселья – прим.ред.), также люблю подурачиться. Но не надо забывать, что инфлюенсеры имеют огромное влияние на людей.

Александр Педан убежден: человек с многотысячной или миллионной аудиторией должен правильно формировать общественное мнение. Поскольку власти у него часто больше, чем у средств массовой информации.

Александр Педан раскритиковал современных блогеров Пресс-служба

– Было бы хорошо, если бы инфлюенсеры начали заниматься в соцсетях полезными и серьезными вещами, – говорит ведущий Нового канала. – Ведь, листая ленту Instagram, особенно рекомендованное, я понял, что украинское блогерство иногда наводит на меня ужас. Пусть бы каждый блогер выбрал свой социальный проект, поделился полезной инфой, уберег людей от ошибок, рассказал об опыте, внес вклад в развитие своей страны. А не говорил о том, в чем он не эксперт.

Контент некоторых коллег по Instagram-цеху вызывает у Александра Педана шок. Он рекомендует таким блогерам относиться к этому более ответственно и чаще поднимать важные темы.

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