"Когда хочется пошкодничать": Остапчук показал фото с выходных
Читай также: Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с Кристиной Горняк
Известный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно представил публике свою девушку нотариуса Кристину, весело провел выходные со своими детьми от брака с переводчицей Еленой Войченко - 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном.
В Инстаграм Остапчук добавил несколько ярких фото, на которых семейство гуляет на берегу озера. В кадре и Владимир и дети радостно хохочут. А судя по подписи шоумена, его выходные с детьми действительно удались на славу.
Папа - это аттракцион.
И папино воспитание - это прежде всего сказать «давай попробуем», «не бойся», «я подстрахую, лезь»
⠀
Папа - это старший союзник, когда хочется «пошкодничать».
⠀
И именно папа после очередной совместной выходки скажет тихо - «ну все, доча, теперь нас мама точно убьёт».
⠀
Ценю такие моменты.
⠀
Благодарен 🙏, - написал Остапчук.
Ранее мы писали, что девушка Владимира Остапчука снялась в одном белье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло