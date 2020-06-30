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"Когда хочется пошкодничать": Остапчук показал фото с выходных

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Шоумен провел время с детьми и выставил яркие кадры в соцсети.

"Когда хочется пошкодничать": Остапчук показал фото с выходных
instagram.com/vova_ostapchuk

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Известный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно представил публике свою девушку нотариуса Кристину, весело провел выходные со своими детьми от брака с переводчицей Еленой Войченко - 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном.

В Инстаграм Остапчук добавил несколько ярких фото, на которых семейство гуляет на берегу озера. В кадре и Владимир и дети радостно хохочут. А судя по подписи шоумена, его выходные с детьми действительно удались на славу. 

Папа - это аттракцион.

И папино воспитание - это прежде всего сказать «давай попробуем», «не бойся», «я подстрахую, лезь»

Папа - это старший союзник, когда хочется «пошкодничать».

И именно папа после очередной совместной выходки скажет тихо - «ну все, доча, теперь нас мама точно убьёт».

Ценю такие моменты.

Благодарен 🙏, - написал Остапчук.

"Когда хочется пошкодничать": Остапчук показал фото с выходных
instagram.com/vova_ostapchuk

"Когда хочется пошкодничать": Остапчук показал фото с выходных
instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее мы писали, что девушка Владимира Остапчука снялась в одном белье. 

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Теги: Владимир Остапчук, дети знаменитостей
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Источник: IVONA)bigmir.net

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