На кухонном столе: Квиткова запостила интимное фото с Добрыниным

Победительница "Холостяка 9" показала пикантный кадр с мужем и высказалась об отношениях.

Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Даша Квиткова поделилась с подписчиками очередным горячим снимком с супругом, главным героем шоу, ведущим и редактором Никитой Добрыниным.

На своей странице в Инстаграм 21-летняя девушка разместила откровенный кадр, где она и ее возлюбленный позируют на кухне. Квиткова сидит на столе в коротких джинсовых шортах и черном бюстгальтере, а Добрынин в джинсах и с голым торсом запечатлен рядом с любимой.

В описании к пикантному фото Даша высказалась относительно отношений между мужчиной и женщиной. Так, знаменитость заявила, что многие девушки “растрачивают и не уважают себя“. А некоторые мужчины из-за незрелости даже не догадываются, что любовь нужно оберегать.

“Вот мне всегда так жалко, когда юные и светлые девушки, способные взращивать в себе и испытывать то самое прекрасное нежное чувство, которое они дарит другому человеку, в результате растрачивают и не уважают себя. Не всегда мужчина знает, что делать с отношениями и как их сохранить, да многие даже не догадываются, что их ещё и оберегать нужно. Наверное, в силу незрелости. Скорее всего незрелости. И каждый раз, когда мужчина причиняет боль девушке, она теряет свою легкость, воздушность, и обрастает корочкой. Мне так хочется, чтобы для каждой нашёлся человек, рядом с которым не понадобятся никакие оружия, чтобы защищаться✨“, - написала Квиткова.