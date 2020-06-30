"Отравление и синяк под глазом": Падчерица Потапа удивила рассказом об уикенде
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Дочка продюсера Ирины Горовой, бывшей жены продюсера, Рэпера Алексея Потапенко поразила Сеть рассказом о своих неудачных выходных. В Инстаграм Наташа Горовая описала неприятные происшествия, которые случились с ней в минувший уикенд. Среди прочего - алкогольное отравление, сильный ушиб и общее плохое самочувствие. Пост Наташа проиллюстрировала снимком, на котором сидит, закутавшись в клетчатый плед и держит за руку своего парня Руслана.
Ретроградный Меркурий и наши выходные
Удариться об окно и получить синяк на лице ✔️
Получить алкогольное отравление и пролежать воскресенье с тошнотой ✔️
Хотеть пойти в сауну очень очень и не пойти из за отравления и давления ✔️
Сломать на даче дедушкину любимую елочку ✔️
Выключился свет - а соответственно нет электричества , возможности готовить, смотреть телевизор, принимать душ.
Хм, ну что могу сказать - такие вещи как никак объединяют, хоть и не приносят особой радости. Например сейчас все парятся , пока я наконец-то могу покушать супчик - а я злюсь, потому что блин! Как я хочу в сауну😞😞😞😞 Заприметила нас @gorovaya_irina пока мы с @ruslan.olegovich99 болтали 🥰
Поддержка близких всегда самая приятная ❤️, - написала Горовая-младшая.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая появилась на тусовке в экстравагантном наряде.
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