Наташа Горовая написала в Сети о неудачных выходных .

"Отравление и синяк под глазом": Падчерица Потапа удивила рассказом об уикенде instagram.com/natashka.gorovaya

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Дочка продюсера Ирины Горовой, бывшей жены продюсера, Рэпера Алексея Потапенко поразила Сеть рассказом о своих неудачных выходных. В Инстаграм Наташа Горовая описала неприятные происшествия, которые случились с ней в минувший уикенд. Среди прочего - алкогольное отравление, сильный ушиб и общее плохое самочувствие. Пост Наташа проиллюстрировала снимком, на котором сидит, закутавшись в клетчатый плед и держит за руку своего парня Руслана.

Ретроградный Меркурий и наши выходные



Удариться об окно и получить синяк на лице ✔️

Получить алкогольное отравление и пролежать воскресенье с тошнотой ✔️

Хотеть пойти в сауну очень очень и не пойти из за отравления и давления ✔️

Сломать на даче дедушкину любимую елочку ✔️

Выключился свет - а соответственно нет электричества , возможности готовить, смотреть телевизор, принимать душ.



Хм, ну что могу сказать - такие вещи как никак объединяют, хоть и не приносят особой радости. Например сейчас все парятся , пока я наконец-то могу покушать супчик - а я злюсь, потому что блин! Как я хочу в сауну😞😞😞😞 Заприметила нас @gorovaya_irina пока мы с @ruslan.olegovich99 болтали 🥰



Поддержка близких всегда самая приятная ❤️, - написала Горовая-младшая.

"Отравление и синяк под глазом": Падчерица Потапа удивила рассказом об уикенде instagram.com/natashka.gorovaya

Ранее мы писали, что Ирина Горовая появилась на тусовке в экстравагантном наряде.

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