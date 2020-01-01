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"Холостяк - это для сильных людей": Даша Ульянова высказалась о шоу

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Победительница "Холостяка 10" ответила на обвинения хейтеров.
"Холостяк - это для сильных людей": Даша Ульянова высказалась о шоу
"Холостяк - это для сильных людей": Даша Ульянова высказалась о шоу
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова ответила на нападки хейтеров, которые утверждают, что благодаря участию в проекте она добилась “легкой“ славы.

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На своей странице в Инстаграм 24-летняя девушка отметила, что ей часто пишут в личные сообщения такие фразы: “А, ну, конечно, пришла на Холостяк и теперь сидишь на всем готовом“, “Ну а что Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты и теперь популярная“, “Губы свои показала и теперь все ее знают“.

Гимнастка решила прокомментировать эти высказывания. Ульянова призналась, что в недоумении, почему многие считают, что проект “Холостяк“ - это легкий способ прославиться на всю страну. Звезда уверена, что реалити-шоу только для сильных девушек.

“Холостяк - это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого чёрного пиара, то выглядит весьма печально. Холостяк - это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей. Здесь важно идти достойно и только такие люди в последствии нравятся аудитории и собирают “своих людей“, - написала Даша.

Даша Ульянова высказалась о шоу
Даша Ульянова высказалась о шоу "Холостяк"
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Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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