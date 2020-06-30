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"Драйвовая": Каменских в коротких шортах зажигательно станцевала на камеру

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Певица выставила в Сеть свои утренние танцы .

"Драйвовая": Каменских в коротких шортах зажигательно станцевала на камеру
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает делаться с поклонниками своими привычками и лайфхаками. Так, на этот раз Каменских показала фолловерам, как танцует по уртрам для создания хорошего настроения. В Инстаграм звезда добавила видео, на котором соблазнительно двигается под музыку. Одета Настя в белую футболку с тигром и коротенькие джинсовые шорты.

Танцы утром под бодрую музычку - это то, что дарит классное настроение на весь день💃🏻  И ещё это отличное кардио!🔥 - написала Каменских. 

Поклонники прокомментировали пост, снова отметив, что Настя очень похудела.

Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила сменой имиджа. 

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Теги: Настя Каменских, танец
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Источник: IVONA)bigmir.net

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