Певец оригинально поздравил Дантеса с днем рождения.

В воскресенье, 28 июня, украинский певец, ведущий, муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 32 года.

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Мультиартист Дмитрий Монатик решил публично поздравить именинника. На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в котором пожелал Владимиру и Нади скорейшего пополнения. При этом MONATIK добавил к публикации снимок беременной Дорофеевой. На снимке Надя в венке и белом полупрозрачном наряде демонстрирует на камеру округлившийся живот.

“Уважаемый @vladimirdantes !!! Поздравляю тебя с твоим днём!!! Как же с тобой постоянно весело и душевно, как в 16-ть! Хочется мчать на встречу приключениям!!! И так мы и делаем, каждый раз когда встречаемся в свободное время! Любим Вашу семью всей семьей, ну и желаем Вам пополнения, ведь хороших людей, однозначно должно быть больше!!! П.с. Фотка-мотивашка прилагается(взял из фан-аккаунтов)!!! С любовью и уважением, с днём рождения, Вова!!! 🙌🏾🙌🏽🙌🏼🚀❤️🌍“, - написал Дмитрий.

MONATIK удивил подписчиков снимком беременной Дорофеевой скриншот

Пользователи Сети оценили юмор MONATIK:

Ахаха Дима лучший 😂

Лучшее поздравление за сегодня😂

Ахахах ору 😂😂😂🔥🔥🔥 красава 🔥😂😂😂

2 Фотка идеальная

@nadyadorofeeva 😂😂😂Надя мы верим в тебя ты сможешь 😂

Ахахаха!!! Фотка - гениальная!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ребятки, ну вы молодцы, мне с вами весело стало. Супер. 😅😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍👍

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