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MONATIK удивил подписчиков снимком "беременной" Дорофеевой

Комментариев: 0
Певец оригинально поздравил Дантеса с днем рождения.
MONATIK удивил подписчиков снимком "беременной" Дорофеевой
MONATIK удивил подписчиков снимком "беременной" Дорофеевой
instagram.com/nadyadorofeeva

В воскресенье, 28 июня, украинский певец, ведущий, муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 32 года.

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Мультиартист Дмитрий Монатик решил публично поздравить именинника. На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в котором пожелал Владимиру и Нади скорейшего пополнения. При этом MONATIK добавил к публикации снимок беременной Дорофеевой. На снимке Надя в венке и белом полупрозрачном наряде демонстрирует на камеру округлившийся живот. 

“Уважаемый @vladimirdantes !!! Поздравляю тебя с твоим днём!!! Как же с тобой постоянно весело и душевно, как в 16-ть! Хочется мчать на встречу приключениям!!! И так мы и делаем, каждый раз когда встречаемся в свободное время! Любим Вашу семью всей семьей, ну и желаем Вам пополнения, ведь хороших людей, однозначно должно быть больше!!! П.с. Фотка-мотивашка прилагается(взял из фан-аккаунтов)!!! С любовью и уважением, с днём рождения, Вова!!! 🙌🏾🙌🏽🙌🏼🚀❤️🌍“, -  написал Дмитрий.

MONATIK удивил подписчиков снимком беременной Дорофеевой
MONATIK удивил подписчиков снимком беременной Дорофеевой
скриншот

Пользователи Сети оценили юмор MONATIK:

  • Ахаха Дима лучший 😂
  • Лучшее поздравление за сегодня😂
  • Ахахах ору 😂😂😂🔥🔥🔥 красава 🔥😂😂😂
  • 2 Фотка идеальная
  • @nadyadorofeeva 😂😂😂Надя мы верим в тебя ты сможешь 😂
  • Ахахаха!!! Фотка - гениальная!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Ребятки, ну вы молодцы, мне с вами весело стало. Супер. 😅😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍👍

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, MONATIK
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Источник: ivona)bigmir.net

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