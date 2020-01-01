Соня Евдокименко показала кадр из новой фотосессии.

Внучка легендарной Софии Ротару, певица и дизайнер Соня Евдокименко (SOFIA EVE) очаровала подписчиком ярким кадром из свежей фотосессии.

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На странице 19-летней девушки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена посреди поля в черном боди и бежевых сапогах. На снимке Соня позировала с распущенными волосами и легким макияжем.

“Дикое дитя🍃“, - подписала кадр Евдокименко.

19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди скриншот

Пользователям Сети понравился новый образ певицы:

Умница и красавица. Удачи тебе София

Шикарно красиво! 👍😍😍😍

Классный образ! 💕✨

Ты определенно украшаешь этот мир и делаешь его лучше.

Очень классно ❤️❤️

Ранее внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде.

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