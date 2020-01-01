19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди
Соня Евдокименко показала кадр из новой фотосессии.
Внучка легендарной Софии Ротару, певица и дизайнер Соня Евдокименко (SOFIA EVE) очаровала подписчиком ярким кадром из свежей фотосессии.
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На странице 19-летней девушки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена посреди поля в черном боди и бежевых сапогах. На снимке Соня позировала с распущенными волосами и легким макияжем.
“Дикое дитя🍃“, - подписала кадр Евдокименко.
Пользователям Сети понравился новый образ певицы:
- Умница и красавица. Удачи тебе София
- Шикарно красиво! 👍😍😍😍
- Классный образ! 💕✨
- Ты определенно украшаешь этот мир и делаешь его лучше.
- Очень классно ❤️❤️
Ранее внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде.
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