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19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди

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Соня Евдокименко показала кадр из новой фотосессии.
19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди
19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной Софии Ротару, певица и дизайнер Соня Евдокименко (SOFIA EVE) очаровала подписчиком ярким кадром из свежей фотосессии.

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На странице 19-летней девушки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена посреди поля в черном боди и бежевых сапогах. На снимке Соня позировала с распущенными волосами и легким макияжем.

“Дикое дитя🍃“, - подписала кадр Евдокименко.

19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди
19-летняя внучка Ротару поделилась ярким фото в боди
скриншот

Пользователям Сети понравился новый образ певицы:

  • Умница и красавица. Удачи тебе София
  • Шикарно красиво! 👍😍😍😍
  • Классный образ! 💕✨
  • Ты определенно украшаешь этот мир и делаешь его лучше.
  • Очень классно ❤️❤️

Ранее внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде.

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Теги: соня евдокименко
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Источник: ivona)bigmir.net

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