"Некоторые вещи не меняются": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим кадром
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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм девушка добавила свежий снимок, на котором позирует с короткими волосами в белой рубашке, расстегнутой на несколько пуговиц. В кадре знаменитость смеется и выглядит очень счастливой.
“Некоторые вещи остаются прежними“ #pridemonth #transgender #loverules
фото @upucka_april (спасибо! 🤗😇), - подписала фото Зианджа.
Фолловеры наставили фото лайков и оставили позитивные комментарии:
Ваша улыбка сделала этот день более солнечным😍, - написали в Сети.
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