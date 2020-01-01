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"Некоторые вещи не меняются": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим кадром

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Знаменитость добавила счастливое фото и получила множество комплиментов в Сети.

Некоторые вещи не меняются: Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим кадром
Некоторые вещи не меняются: Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим кадром
instagram.com/zifaamelu

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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм девушка добавила свежий снимок, на котором позирует с короткими волосами в белой рубашке, расстегнутой на несколько пуговиц. В кадре знаменитость смеется и выглядит очень счастливой.

“Некоторые вещи остаются прежними“ #pridemonth #transgender #loverules
фото @upucka_april (спасибо! 🤗😇), - подписала фото Зианджа. 

"Некоторые вещи не меняются": Певица-трансгендер Зианджа поделилась свежим кадром
instagram.com/zifaamelu

Фолловеры наставили фото лайков и оставили позитивные комментарии:

Ваша улыбка сделала этот день более солнечным😍, - написали в Сети. 

Ранее мы писали, что сменивший пол певец Оскар заболел коронависуом. 

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Теги: Зианджа, трансгендер
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Источник: IVONA)bigmir.net

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