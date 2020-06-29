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Дочь Педана приняли за его девушку: Ведущий вспомнил забавную ситуацию

Комментариев: 4
Александр Педан появился на вечеринке в компании 15-летней дочери Валерии.
Дочь Педана приняли за его девушку: Ведущий вспомнил забавную ситуацию
Дочь Педана приняли за его девушку: Ведущий вспомнил забавную ситуацию
instagram.com/pedanos

Украинский шоумен, телеведущий и видеоблогер Александр Педан признался, что часто дочь принимают за его девушку. Об этом артист рассказал в интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“.

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Так, на вечеринку в карибском стиле ведущий пришел в компании 15-летней Валерии. Во время мероприятия Александр встретил знакомых, которым пришлось объяснять, что Лера - его дочь, а не молодая возлюбленная.

“Сьогодні на вечірці мої знайомі. Ми підходим, спілкуємся. І я в якийсь момент зрозумів, що щось не те. І потім говорю: “А, ні, це моя донька“.

Дочь Педана призналась, что такие ситуации ее только смешат.

“Ми це часто пояснюємо, тому це навпаки смішно якось так“.

Ранее Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение. 

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Теги: Александр Педан, Світське життя
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Источник: Ivona bigmir)net
Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  29.06.2020, 18:59
Оценка:  0
pусский
Пердан - мерзкий пердун!
гость  (аноним)  29.06.2020, 18:25
Оценка:  0
гость
Странный ведущий. Явно не ПРитула )
гость  (аноним)  29.06.2020, 18:12
Оценка:  0
гость
Твари западэнские, рагули ебучие!
гость  (аноним)  29.06.2020, 18:12
Оценка:  0
гость
Не удивлен, ибо инцест это нормальное явление среди рагулей. Пойобуешь дочурку, а Пердан?
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