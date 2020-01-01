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Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца

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Известный музыкант ушел из жизни 25 июня 2009 года.
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Getty Images

Дочь “Короля поп-музыки“ Майкла Джексона и его второй жены Дебби Роу, американская актриса, общественный деятель, певица и модель Пэрис Джексон поделилась в соцсети архивными кадрами по случаю 11-годовщины со смерти отца.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя артистка разместила подборку ярких фотографий, где  Джексон забавно кривляется и показывает язык. Кроме того, на на одном из кадров Майкл целует маленькую Пэрис в губы.

“Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за магию“, – трогательно написала девушка.

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
скриншот

Напомним, ранее дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой.

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Теги: Пэрис Джексон, Майкл Джексон
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Источник: Ivona bigmir)net

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