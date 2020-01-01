Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца
Дочь “Короля поп-музыки“ Майкла Джексона и его второй жены Дебби Роу, американская актриса, общественный деятель, певица и модель Пэрис Джексон поделилась в соцсети архивными кадрами по случаю 11-годовщины со смерти отца.
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На своей странице в Инстаграм 22-летняя артистка разместила подборку ярких фотографий, где Джексон забавно кривляется и показывает язык. Кроме того, на на одном из кадров Майкл целует маленькую Пэрис в губы.
“Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за магию“, – трогательно написала девушка.
Напомним, ранее дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой.
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