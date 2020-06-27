27 июня девочке исполнилось три года.

В субботу, 27 июня, участница “Евровидения 2012“, украинская певица Гайтана сообщила фанам о большом празднике. Ее дочь Сапфир-Николь отпраздновала третий день рождения.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя артистка поделилась несколькими кадрами из семейной фотосессии. На снимках звездная мама нежно целует, обнимает и играет с именинницей. Отметим, что и Гайтана, и ее дочь позировали в платьях-вышиванках.

“Сегодня у нас большой праздник - День рождения Николь. 👼🏻🎂 3 года назад наша с любимым @alexander_essami жизнь изменилась и стала такой яркой и невероятной. 🌈✨ Каждый день, когда укладываю ее спать, я осознаю насколько же мы счастливы. Счастливы вместе! ❤️ Спасибо, что стала нашим смыслом жизни, Николь. 🙌🏼🧚🏼‍♀️“, - подписала трепетные фото исполнительница.

Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь скриншот

Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь скриншот

Певица Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь скриншот

Муж Гайтаны также поделился праздничными кадрами. Александр показал, как родственники и друзья поздравили Сапфир-Николь с днем рождения.

Ранее сообщалось, что Гайтана посвятила новый хит “Танцям з зірками“.

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