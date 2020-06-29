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Экс-"ВИА Гра" Миша Романова засветила подтянутые ягодицы в купальнике

Комментариев: 3
Певица поделилась горячими кадрами с отдыха в Одессе.
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова засветила подтянутые ягодицы в купальнике
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова засветила подтянутые ягодицы в купальнике
instagram.com/misharomanova

Украинская исполнительница, бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова показала фанам, как проводит летний отпуск. Звезда запостила пикантные фото из Одессы.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками несколькими фото в купальнике. Так, на первом снимке Миша позирует в бикини голубого цвета во время прогулки на яхте. На втором кадре Романова предстала в том же пляжном наряде, засветив подтянутые ягодицы.

Миша Романова в купальнике
Миша Романова в купальнике
скриншот

Миша Романова в купальнике
Миша Романова в купальнике
скриншот

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Кроме того, певица показала, с кем отправилась на отдых. В разделе Сторис Миша запостила несколько видео, где развлекается в компании подруг и украинского исполнителя Макса Барских.

Миша Романова в купальнике
Миша Романова в купальнике
скриншот

Миша Романова в купальнике
Миша Романова в купальнике
скриншот

Ранее Миша Романова показала архивное фото из роддома.

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Теги: Миша Романова
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.06.2020, 14:56
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕТАЮТ.
КРЫМЧАНЕ, С ВЫСОКИМ СЕЗОНОМ ВАС! ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
гость  (аноним)  29.06.2020, 14:55
Оценка:  0
гость
30 июня, годовщина обороны Севастополя!
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  29.06.2020, 14:54
Оценка:  0
гость
НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014,
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
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