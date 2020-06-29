Экс-"ВИА Гра" Миша Романова засветила подтянутые ягодицы в купальнике

Певица поделилась горячими кадрами с отдыха в Одессе.

Украинская исполнительница, бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова показала фанам, как проводит летний отпуск. Звезда запостила пикантные фото из Одессы.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками несколькими фото в купальнике. Так, на первом снимке Миша позирует в бикини голубого цвета во время прогулки на яхте. На втором кадре Романова предстала в том же пляжном наряде, засветив подтянутые ягодицы.

Миша Романова в купальнике скриншот

Миша Романова в купальнике скриншот

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Кроме того, певица показала, с кем отправилась на отдых. В разделе Сторис Миша запостила несколько видео, где развлекается в компании подруг и украинского исполнителя Макса Барских.

Миша Романова в купальнике скриншот

Миша Романова в купальнике скриншот

Ранее Миша Романова показала архивное фото из роддома.

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