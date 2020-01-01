Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными кадрами из новой фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила несколько фотографий, где она предстала в коротком платье черного цвета с шлейфом и, глубоким декольте и с одним рукавом. Наряд оголил пышную грудь Астафьевой и ее стройные ноги.
“Женщину увидеть в человеке сложно. @juliablack_photographer смогла. Красотка и профессионал... обожаю и признаюсь, с удовольствием делила площадку 💔“, - подписала одну из публикаций Даша.
Ранее Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.
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