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Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь

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Звезда похвасталась новой фотосессией.
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными кадрами из новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила несколько фотографий, где она предстала в коротком платье черного цвета с шлейфом и, глубоким декольте и с одним рукавом. Наряд оголил пышную грудь Астафьевой и ее стройные ноги.

“Женщину увидеть в человеке сложно. @juliablack_photographer смогла. Красотка и профессионал... обожаю и признаюсь, с удовольствием делила площадку 💔“, - подписала одну из публикаций Даша.

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
Соблазнительная Даша Астафьева засветила пышную грудь
скриншот

Ранее Плакидюк показала закулисный кадр из эротической фотосессии Астафьевой.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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