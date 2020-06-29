В Сети появилось редкое детское фото Илона Маска

Мама изобретателя запостила архивный кадр.

В воскресенье, 28 июня, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в мае в шестой раз стал отцом, отметил день рождения. Американскому изобретателю исполнилось 49 лет.

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По случаю праздника мама именинника, модель и диетолог Мэй Маск опубликовала редкую фотографию из семейного архива. На своей странице в Инстаграм она показала, как Илон выглядел в детстве.

На раритетном снимке можно увидеть, как 4-летний Маск в джинсовом костюме позирует возле праздничного торта в виде клоуна.

“С Днем Рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была чем-то прекрасным #4года. Спасибо за замечательный вклад в эту планету. И другие? 🤩 Моя старшая сестра всегда делала торты ко дню рождения моих детей“, - подписала кадр 72-летняя Мэй Маск.

Ранее мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком.

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