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В Сети появилось редкое детское фото Илона Маска

Комментариев: 1
Мама изобретателя запостила архивный кадр.
В Сети появилось редкое детское фото Илона Маска
В Сети появилось редкое детское фото Илона Маска
Getty Images

В воскресенье, 28 июня, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в мае в шестой раз стал отцом, отметил день рождения. Американскому изобретателю исполнилось 49 лет.

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По случаю праздника мама именинника, модель и диетолог Мэй Маск опубликовала редкую фотографию из семейного архива. На своей странице в Инстаграм она показала, как Илон выглядел в детстве.

На раритетном снимке можно увидеть, как 4-летний Маск в джинсовом костюме позирует возле праздничного торта в виде клоуна.

“С Днем Рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была чем-то прекрасным #4года. Спасибо за замечательный вклад в эту планету. И другие? 🤩 Моя старшая сестра всегда делала торты ко дню рождения моих детей“, - подписала кадр 72-летняя Мэй Маск.

Ранее мать Илона Маска поделилась трогательным видео с новорожденным внуком.

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Теги: Илон Маск, Мэй Маск
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Magne    29.06.2020, 11:13
Оценка:  0
Magne
Так а фото где?
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