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Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе

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Звездные супруги устроили горячую фотосъемку на яхте.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
instagram.com/nadyadorofeeva

Известные украинские исполнители и звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились в Одессу на летний отдых. В воскресенье, 28 июня, пара решила покататься на яхте и устроить пикантную фотосессию.

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Так, на своих страницах в Инстаграм Надя и Вова опубликовали совместные кадры. Дорофеева позировала в розовом сдельном купальнике, а Дантес появился на фото в белой рубашке и черных шортах.

Экс-солистка “Время и Стекло“ запостила два снимки, где она обнимает мужа сзади. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и засветил подтянутые ягодицы.

“Идеальная Одесса“, - подписала фото Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
скриншот

Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
скриншот

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А Дантес опубликовал фото, где ему впервые позволили позировать на переднем плане в честь  дня рождения. 28 июня певцу исполнилось 32 года.

“В мои 32 позволили быть на переднем плане😂😂😂 @nadyadorofeeva ❤️❤️❤️❤️❤️❤️“, - в шутку написал именинник.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
Надя Дорофеева и Владимир Дантес похвастались отдыхом в Одессе
скриншот

 Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева
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Источник: ivona)bigmir.net

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