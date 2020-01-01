Запреты дня 29 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Тихона Тихого
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В понедельник, 29 июня 2020 православная церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафунтского, который жил на острове Кипр в 4 в н.э. По преданию, Тихон еще с детства обладал даром творить чудеса.
В пересказах отмечают, что как-то в детстве он накормил бедняков хлебом своего отца, пекаря, а после с помощью молитвы восстановил запасы.
Прозвище Тихий святителю дали на Руси, поскольку подметили, что в день его памяти звуки природы звучат тише обычного.
Предлагаем узнать, какие приметы и суеверия связаны в народе с днем Тихона Тихого и чего нельзя делать 29 июня 2020.
Святому молятся с просьбой об успокоении те, кто чем-то испуган или взволнован. Также Тихона просят о помощи при сильной зубной боли.
- Чего нельзя делать в день Тихона Тихого
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С днем Тихона Тихого связано несколько запретов. Так, древние считали, что в день Тихона нельзя:
- лениться - в день Тихона Тихого желательно заниматься интеллектуальным трудом, развивать таланты и навыки, читать книги, смотреть образовательные программы
- обижаться или хотеть отомстить - в этот день ни в коем случае нельзя держать злобу на кого-то, иначе можно пострадать самому
- делать выпечку в любом виде - древние верили, что всем, кто сегодня будет делать тесто, замешивать его или даже жарить и варить готовые продукты с этим ингредиентом - грозит бедность.
Зато в день Тихона можно и нужно работать в поле и огороде - это сулить щедрый урожай.
- Приметы 29 июня
Предки наблюдали за природой и пришли к выводу, что:
- папоротник утром листики свернул - день после Тихона будет жарким и засушливым
- полевой вьюнок и гвоздика цветки закрывают - быть дождю
- камыш склоняется - скоро осадки будут
- маленькие капли у дождя - ненастье весь день будет
- если Млечный путь ясно виден - долго будет солнечно
- роса рано выпала - день ясный будет
- если кузнечиков на лугу услышать сложно - быть ненастной погоде
- если река убывает - быть дождю.
Также в этот день отмечают День ангела.
- Именинники 29 июня
Не забудьте поздравить тех, у кого имена:
- Ефрем
- Константин
- Михаил
- Моисей
- Петр
- Тихон
Ранее мы писали, когда лучше стричься в июле 2020.
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