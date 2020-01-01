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Запреты дня 29 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Тихона Тихого

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Народные приметы и суеверия, которые связаны с этим днем.

Запреты дня 29 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Тихона тихого
Запреты дня 29 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Тихона тихого
depositphotos.com

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В понедельник, 29 июня 2020 православная церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафунтского, который жил на острове Кипр в 4 в н.э. По преданию, Тихон еще с детства обладал даром творить чудеса.

В пересказах отмечают, что как-то в детстве он накормил бедняков хлебом своего отца, пекаря, а после с помощью молитвы восстановил  запасы. 

Прозвище Тихий святителю дали на Руси, поскольку подметили, что в день его памяти звуки природы звучат тише обычного.  

Предлагаем узнать, какие приметы и суеверия связаны в народе с днем Тихона Тихого и чего нельзя делать 29 июня 2020.

Святому молятся с просьбой об успокоении те, кто чем-то испуган или взволнован. Также Тихона просят о помощи при сильной зубной боли. 

  • Чего нельзя делать в день Тихона Тихого

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С днем Тихона Тихого связано несколько запретов. Так, древние считали, что в день Тихона нельзя:

  • лениться - в день Тихона Тихого желательно заниматься интеллектуальным трудом, развивать таланты и навыки, читать книги, смотреть образовательные программы
  • обижаться или хотеть отомстить - в этот день ни в коем случае нельзя держать злобу на кого-то, иначе можно пострадать самому
  • делать выпечку в любом виде - древние верили, что всем, кто сегодня будет делать тесто, замешивать его или даже жарить и варить готовые продукты с этим ингредиентом - грозит бедность.

Зато в день Тихона можно и нужно работать в поле и огороде - это сулить щедрый урожай.

  • Приметы 29 июня

Предки наблюдали за природой и пришли к выводу, что:

  • папоротник утром листики свернул - день после Тихона будет жарким и засушливым
  • полевой вьюнок и гвоздика цветки закрывают - быть дождю
  • камыш склоняется - скоро осадки будут
  • маленькие капли у дождя - ненастье весь день будет
  • если Млечный путь ясно виден - долго будет солнечно
  • роса рано выпала - день ясный будет
  • если кузнечиков на лугу услышать сложно - быть ненастной погоде
  • если река убывает - быть дождю.

Также в этот день отмечают День ангела.

  • Именинники 29 июня

Не забудьте поздравить тех, у кого имена:

  • Ефрем
  • Константин
  • Михаил
  • Моисей
  • Петр
  • Тихон

Ранее мы писали, когда лучше стричься в июле 2020.

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Теги: чего нельзя делать сегодня, запреты дня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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