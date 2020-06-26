Актер прилетел в Берлин вместе с возлюбленной Александрой Грант.

В объективе папарацци: Киану Ривза с его девушкой подловили в аэропорту instagram.com/novosti_zvezd

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Звезда Голливуда 55-летний Киану Ривз, которого мы вскоре увидим в продолжении культовой картины "Матрица", попал в объективы папарации в берлинском аэропорту.

По предварительной информации, актер прибыл в столицу Германии для продолжении съемок в картине Матрица-4, работу над которой возобновила Компания Warner Bros Pictures. Вместе с любимцем публики прилетела и его девушка - художница Александра Грант.

Снимки пары на фоне выхода из терминала аэропорта появились на Инстаграм-странице ресурса о кино EMTELLA.

Влюбленные в кадре смотрятся весьма расслабленными и держаться непринужденно. Киану одет в черный брючный костюм, под которым видна темная свободная футболка, а на свои длинные волосы актер надел ярко-красную кепку козырьком назад.

Спутница звезды выбрала в дорогу темные узкие брюки, черную кофту, поверх которой надела теплую жилетку. Дорожный образ Александры дополнили объемный белый шарф и ботинки на устойчивой танкетке.

В объективе папарацци: Киану Ривза с его девушкой подловили в аэропорту instagram.com/emtella

В объективе папарацци: Киану Ривза с его девушкой подловили в аэропорту instagram.com/emtella

К слову, премьера Матрицы-4 была запланирована на 21 мая 2021 года. О том, перенесут ли показ ленты из-за задержки съемочного процесса во время карантина, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что избранница Киану Ривза рассказала, почему не красит седые волосы.

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