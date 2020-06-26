"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде
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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая, которая ведет программу о жизни звезд “Світське життя“, блеснула стильным образом после карантина. Наконец после самоизоляции в Киеве стали понемногу оживать светские тусовки и они, разумеется, прошли не без экстравагантной “королевы шляпок“.
В Инстаграм Катя Осадчая добавила несколько ярких фото, сделанных на вечеринке по случаю открытия нового заведения Cuba Camp на столичном Трухановом острове. Телеведущая появилась на пляжном рауте в ярком шелковом сарафане с оригинальным цветочным принтом и необычном головном уборе, напоминающем одновременно шляпку, и повязку на волосы.
В этом году наш экзотический остров - Труханов 😇 # работаем # лето2020 @ emma.shymanovych пасиб за фотографии ❤️, - написала под фото Осадчая.
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Фолловеры расхвалили образ Кати и отметили, что наряд ей очень идет:
- Ууууух😁 красота🌞
- Просто красотка💓😍
- Катюша, наряд безумно красивый) Вы роскошная ❤️
- Дуже крутий лук👌🎉! Личить😍❤️❤️❤️🔥🔥💣
- Принт і сам комбінезон - клас🤘!!!
- Комбез и модель в нем-шикарны.
- Крутой образ! Супер🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая появилась на светской тусовке в необычном наряде.
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