Телеведущая посетила тусовку со знаменитостями в ярком комбинезоне и необычной шляпке .

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая, которая ведет программу о жизни звезд “Світське життя“, блеснула стильным образом после карантина. Наконец после самоизоляции в Киеве стали понемногу оживать светские тусовки и они, разумеется, прошли не без экстравагантной “королевы шляпок“.

В Инстаграм Катя Осадчая добавила несколько ярких фото, сделанных на вечеринке по случаю открытия нового заведения Cuba Camp на столичном Трухановом острове. Телеведущая появилась на пляжном рауте в ярком шелковом сарафане с оригинальным цветочным принтом и необычном головном уборе, напоминающем одновременно шляпку, и повязку на волосы.

В этом году наш экзотический остров - Труханов 😇 # работаем # лето2020 @ emma.shymanovych пасиб за фотографии ❤️, - написала под фото Осадчая.

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде instagram.com/kosadcha

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде instagram.com/kosadcha

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде instagram.com/kosadcha

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Фолловеры расхвалили образ Кати и отметили, что наряд ей очень идет:

Ууууух😁 красота🌞

Просто красотка💓😍

Катюша, наряд безумно красивый) Вы роскошная ❤️

Дуже крутий лук👌🎉! Личить😍❤️❤️❤️🔥🔥💣

Принт і сам комбінезон - клас🤘!!!

Комбез и модель в нем-шикарны.

Крутой образ! Супер🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая появилась на светской тусовке в необычном наряде.

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