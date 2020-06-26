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"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде

Комментариев: 1
Телеведущая посетила тусовку со знаменитостями в ярком комбинезоне и необычной шляпке .

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая, которая ведет программу о жизни звезд “Світське життя“, блеснула стильным образом после карантина. Наконец после самоизоляции в Киеве стали понемногу оживать светские тусовки  и они, разумеется, прошли не без экстравагантной “королевы шляпок“.

В Инстаграм Катя Осадчая добавила несколько ярких фото, сделанных на вечеринке по случаю открытия нового заведения Cuba Camp на столичном Трухановом острове. Телеведущая появилась на пляжном рауте в ярком шелковом сарафане с оригинальным цветочным принтом и необычном головном уборе, напоминающем одновременно шляпку, и повязку на волосы.

В этом году наш экзотический остров - Труханов 😇 # работаем # лето2020 @ emma.shymanovych пасиб за фотографии ❤️, - написала под фото Осадчая.

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде
instagram.com/kosadcha

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде
instagram.com/kosadcha

"Крутой образ!": Осадчая вышла из карантина в эффектном наряде
instagram.com/kosadcha

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Фолловеры расхвалили образ Кати и отметили, что наряд ей очень идет:

  • Ууууух😁 красота🌞
  • Просто красотка💓😍
  • Катюша, наряд безумно красивый) Вы роскошная ❤️
  • Дуже крутий лук👌🎉! Личить😍❤️❤️❤️🔥🔥💣
  • Принт і сам комбінезон - клас🤘!!!
  • Комбез и модель в нем-шикарны.
  • Крутой образ! Супер🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая появилась на светской тусовке в необычном наряде. 

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Теги: Катя Осадчая, светские тусовки, наряды звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.06.2020, 18:26
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гость
Карася ей в пиздень!
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