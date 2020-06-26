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"Девушка с обложки": Игривая Могилевская покорила Сеть свежими фото

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Артистка покорила игривым фото и написала о романтике .

"Девушка с обложки": Игривая Могилевская покорила Сеть свежими фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская снова вызвала бурное обсуждение своими свежими фото. В Инстаграм 44-летняя звезда добавила эффектный кадр, для которого позировала, лежа в шезлонге.

Для фото Наталья выбрала весьма экстравагантный и соблазнительный наряд - она одета в черное платье на запахе с глубоким вырезом на груди. Звезда лежит на боку, эротично выводя вперед одну ножку и забросив руки за голову. Внимание привлекает ярко-красный педикюр Могилевской. В описании Наталья рассказала, каким для нее должен быть идеальный вечер летом.

Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам.
Мой идеальный летний вечер - это свидание с любимым мужчиной, под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно такой красотой и нежностью пропитан альбом #ЛюбовТоВеликаСила, который я подарила всем вам для романтических свиданий. Музыка для поцелуев и для ваших встреч...

Мои дорогие, а какой для вас лучший летний вечер? Сидеть на берегу моря и загадывать желание? Или наслаждаться на летней террасе любимого заведения с чашечкой кофе? Или лежать на пледе в парке с любимым человеком? - написала Могилевская.

"Девушка с обложки": Игривая Могилевская покорила Сеть свежими фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры отметили, что Могилевская великолепно выглядит на фото и назвали ее девушкой с обложки:

  • Фотограф волшебник!
  • Вы просто бомба😘🥰❤️
  • Красавица 😘 Наташа, самый желанный вечер, хотелось бы провести с родными в беседке, заплетённой виноградом. Но, к сожалению, нас разбросала судьба...
  • Вы просто женский эталон ♥️💐🥀
  • Роскошная😍 Ножки как с обложки!🔥🔥🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть новыми фото.

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Теги: Наталья Могилевская, романы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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