Телеведущая назвала "семейный мэм", который использует в общении с Розенко .

"А я говорил": Елена-Кристина Лебедь рассекретила реакцию Розенко на ее работу Пресс-служба

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Ведущая проекта "Аферисты в сетях" на Новым канале призналась, что часто не слушает советы родного человека

Работа ведущей «Аферистов в сетях» предполагает не только любование в кадре, она довольно опасна. Ведь почти каждый день Елена-Кристина Лебедь встречается с людьми, которые обманывают других в интернете. Поэтому неизвестно, насколько опасными они могут быть в повседневной жизни.

"А я говорил": Елена-Кристина Лебедь рассекретила реакцию Розенко на ее работу Пресс-служба

В одном из интервью телеведущая даже призналась, что не говорит о работе со своей мамой и хитрит, не называя дату премьеры новых сезонов. А все потому, чтобы родной человек не волновался. Единственный, кто знает все риски ее профессии, – это любимый Елены-Кристины Лебедь.

Очень часто любимый помогает мне разрулить проблему, трудную ситуацию или просто непонятный момент, – делится ведущая «Аферистов в сетях». – У нас даже уже свой внутренний домашний мэм есть: «А я говорил!» (смеется).

"А я говорил": Елена-Кристина Лебедь рассекретила реакцию Розенко на ее работу пресс-служба

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Елена-Кристина Лебедь признается: она часто просит совета, а потом делает по-своему. Так и возник этот семейный мэм.

Я часто спорю, – признается Елена-Кристина. – Доказываю, что можно не так, а вот так! А потом еще так! А он: «Ну, делай как хочешь. Но лучше советую вот так». И что в итоге? Я делаю по-своему, а получается, что более продуктивным был его вариант. И что по мэмам? «А я говорил» (смеется).

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