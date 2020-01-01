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"Заступался за него": Кошевой вспомнил, как получил по голове из-за старшего брата

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Шоумен дал интервью Маше Ефросининой .

"Заступался за него": Кошевой вспомнил, как получил по голове из-за старшего брата
Пресс-служба

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Популярный актер, ведущий Improv Live Show на Новом канале Евгений Кошевой в интервью Маше Ефросининой для “Экзамена на откровенность“ рассказал о конфликтах с братом Дмитрием, который старше его на 7 лет.

Видео появилось на официальном Youtube-канале передачи.

Отвечая на вопросы Ефросининой, Евгений вспомнил, как однажды получил по голове, заступаясь за старшего брата. 

Драки с братом закончились после 8 класса, когда кто-то во дворе назвал его каким-то плохим словом, – вспоминает Евгений Кошевой. – Я пошел за него заступаться. Естественно, получил по голове, потому что был малым. И после этого еще получал, и боялся куда-то ходить. Потом начал соображать, что есть такая философия в восточных единоборствах – если ты видишь, что соперник сильнее – убегай.

Также Кошевой вспомнил, что со временем все конфликты с братом и парнями во дворе сошли на нет. 

Да и все конфликтные ситуации можно решить при тет-а-тет разговоре, – рассказывает Евгений. – Не писанием букв пальцами по клавиатуре, а только с глазу на глаз. Спор решается в диалоге. Другого быть не может.

"Заступался за него": Кошевой вспомнил, как получил по голове из-за старшего брата
Пресс-служба

Сейчас, по словам Евгения, они с братом, к сожалению, почти не видятся. Дмитрий живет в Алчевске Луганской области, на оккупированной территории. Поэтому «встречается» с Евгением чаще по телефону и ТВ. 

Ранее мы писали, что жена и дочка Кошевого поразили Сеть летней фотосессией.

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Теги: Евгений Кошевой, брат, семьи звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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