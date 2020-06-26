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В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом

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Музыкант Томас Нойвирт показал стильный аутфит, не переодеваясь в Кончиту Вурст.

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, показал свежее фото в прозрачном наряде.  Новый снимок Томас добавил в Инстаграм. 

В кадре музыкант появился в своем уже привычно "брутальном" образе черноволосого красавца без намека на женскую стилистику - если бы не одно но.

Наряд для кадра Томас выбрал женский - на нем надето платье из прозрачного летящего материала известного бренда. Наряд расшит колосками и маками. 

Хорошего вечера ❤️ одежда от @ateliernarbon, - подписал снимок Томас.

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
instagram.com/conchitawurst

К слову, на страничке бренда, который упомянул Томас есть целый ряд платьев с похожей вышивкой. Одно из них доходит до колена и почти просвечивается. Неужели вскоре мы увидим Кончиту Вурст в полностью прозрачном платье на сцене?

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
instagram.com/ateliernarbon

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт показал свежие фото с трендовым аксессуаром. 

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Теги: Кончита Вурст, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  26.06.2020, 16:19
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Земляки, кто то хочет отсосать член у красавчика в Москве ? Он скоро к нам приедет, я помогу.
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