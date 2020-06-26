В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом
Читай также: Кончита Вурст собирается снова стать мужчиной
Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, показал свежее фото в прозрачном наряде. Новый снимок Томас добавил в Инстаграм.
В кадре музыкант появился в своем уже привычно "брутальном" образе черноволосого красавца без намека на женскую стилистику - если бы не одно но.
Наряд для кадра Томас выбрал женский - на нем надето платье из прозрачного летящего материала известного бренда. Наряд расшит колосками и маками.
Хорошего вечера ❤️ одежда от @ateliernarbon, - подписал снимок Томас.
К слову, на страничке бренда, который упомянул Томас есть целый ряд платьев с похожей вышивкой. Одно из них доходит до колена и почти просвечивается. Неужели вскоре мы увидим Кончиту Вурст в полностью прозрачном платье на сцене?
Ранее мы писали, что Томас Нойвирт показал свежие фото с трендовым аксессуаром.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил