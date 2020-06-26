Музыкант Томас Нойвирт показал стильный аутфит, не переодеваясь в Кончиту Вурст.

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, показал свежее фото в прозрачном наряде. Новый снимок Томас добавил в Инстаграм.

В кадре музыкант появился в своем уже привычно "брутальном" образе черноволосого красавца без намека на женскую стилистику - если бы не одно но.

Наряд для кадра Томас выбрал женский - на нем надето платье из прозрачного летящего материала известного бренда. Наряд расшит колосками и маками.

Хорошего вечера ❤️ одежда от @ateliernarbon, - подписал снимок Томас.

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом instagram.com/conchitawurst

К слову, на страничке бренда, который упомянул Томас есть целый ряд платьев с похожей вышивкой. Одно из них доходит до колена и почти просвечивается. Неужели вскоре мы увидим Кончиту Вурст в полностью прозрачном платье на сцене?

В маки и колоски: Кончита Вурст пополнила гардероб вышитым прозрачным нарядом instagram.com/ateliernarbon

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт показал свежие фото с трендовым аксессуаром.

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