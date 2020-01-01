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Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда

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Знаменитость представила новую коллекцию удобного утягивающего белья .

Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость с армянскими корнями - звезда телешоу, модель и дизайнер Ким Кардашьян покорила подписчиков новыми фото в белье. В Инстаграм фигуристая селебрити выставила несколько свежих кадров, на которых позировала в тягивающем белье собственного бренда.

Кроме того, Ким добавила в Сеть еще одно эффектное фото в полпрозрачном наряде, подчеркнувшем ее фигуру.

Возвращение Коста-Рики. Когда снова будет безопасно путешествовать, куда ты уедешь? - написала Кардашьян.

Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
instagram.com/kimkardashian

Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
instagram.com/kimkardashian

Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
Фигуристая красотка: Ким Кардашьян показала свежие фото в белье своего бренда
instagram.com/kimkardashian

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветила очень тонкую талию в соблазнительном корсете.

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Теги: Ким Кардашьян, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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