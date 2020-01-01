Украинская певица рассказала парню, что сделать, чтобы она в него тоже влюбилась.

Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская обожает делиться с подписчиками новыми публикациями в соцсети. А сегодня, 25 июня, знаменитость предложила фанам обсудить с ней то, что их сейчас волнует больше всего.

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На странице Оли в Инстаграм в разделе Сторис один из пользователей Сети решил поинтересоваться в исполнительницы, что делать, если он влюблен в нее. На что Оля в шутку ответила, что ему нужно стать эклером, так как она очень любит этот десерт.

Оля Цибульская дала забавный совет влюбленному в нее поклоннику скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская нарвалась на критику из-за “голого“ платья.

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