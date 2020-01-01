Мошенничество, которое рассекретила ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал), могло закончиться для нее плачевно.

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Знакомство с депутатом могло стать началом не романтической, а трагической истории. Если бы на месте доверчивой девушки не оказалась ведущая «Аферистов в сетях». Знакомая не с одним десятком мошеннических схем, Елена-Кристина Лебедь поняла: только аферисты обещают «золотые горы», ни разу не видев вживую объект своей любви.

Впервые мы разоблачили схему, которая массово подкупает наших девушек, – говорит ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Им обещают в подарок... автомобиль! И никто не знает, чем обернется такой презент!

Депутат подарил Елене-Кристине Лебедь автомобиль Пресс-служба

Конфискат – вот главная зацепка аферы, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Депутату вроде бы шепнули о партии конфискованных автомобилей, которую можно срочно выкупить. А он, как назло, сейчас в Греции. Поэтому предложил мне выбрать и заплатить только за номер. Мелочь по сравнению с ценой машины.

Началось мошенничество на сайте знакомств, где Елене-Кристине Лебедь написал человек и представился украинским депутатом по имени Андрей. Остальную информаци предоставлять отказался, прикрываясь публичностью. А чтобы у объекта его лжи не возникало лишних вопросов, взялся обещать сначала уикенд в Париже, а затем еще и авто.

Депутат подарил Елене-Кристине Лебедь автомобиль Пресс-служба

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Но когда ведущая «Аферистов в сетях» отказалась, мошенник попытался еще раз. На этот раз предложил Елене-Кристине Лебедь встретиться с его юристом, который предоставит все официальные документы.

Ты получаешь липовый договор, отдаешь восемь тысяч гривен якобы за регистрацию конфискованного авто – и до свидания, – возмущается ведущая Нового канала. – А чтобы я поверила, говорит, что одна из машин на парковке – моя.

Когда же Елена-Кристина Лебедь в очередной раз отказалась платить, липовый юрист, а, возможно, по совместительству и липовый депутат, взялся угрожать телеведущей. И даже попытался применить силу. Неизвестно, чем бы закончилось «романтическое» знакомство, если бы на помощь не пришла команда проекта.

Какие еще опасности ждут Елену-Кристину Лебедь на пути к справедливости? Смотрите каждый вторник в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

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