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Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть

Комментариев: 4
Звезда покорила Сеть снимком, на котором улыбается.

Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть
Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева покорила поклонников эффектным фото в летнем наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кроп-топе с рукавами и белой длинной юбке с высоким разрезом.

Дополнили образ лаконичные жемчужные украшения и темные очки. Вера упирается руками в шезлонг и улыбается. 

Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным! какие у вас планы на это лето ?) - написала Брежнева.

Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть
Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть
instagram.com/ververa

Фолловеры отметили, что им понравилось фото Веры и подчеркнули, что улыбаясь, она “такая настоящая“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила поклонников новой фотосессией.

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Теги: Вера Брежнева, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.06.2020, 17:31
Оценка:  0
гость
Большую письку на потолке увидала!
гость  (аноним)  25.06.2020, 17:19
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  25.06.2020, 17:17
Оценка:  0
гость
не ну реально вот эти пережитки 2000 х уже надоели, лорак, брежнева, лобода и пр ересь воны нам нэ цикави, лесом их
гость  (аноним)  25.06.2020, 17:13
Оценка:  0
гость
Прокацапская тварь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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