Звезда покорила Сеть снимком, на котором улыбается.

Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева покорила поклонников эффектным фото в летнем наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кроп-топе с рукавами и белой длинной юбке с высоким разрезом.

Дополнили образ лаконичные жемчужные украшения и темные очки. Вера упирается руками в шезлонг и улыбается.

Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным! какие у вас планы на это лето ?) - написала Брежнева.

Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть instagram.com/ververa

Фолловеры отметили, что им понравилось фото Веры и подчеркнули, что улыбаясь, она “такая настоящая“.

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