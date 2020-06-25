Такая настоящая: Вера Брежнева в откровенном наряде покорила Сеть
Читай также: “Жаркий фотосет“: 35-летняя Хлое Кардашьян откровенно позировала фотографу-украинке
Певица Вера Брежнева покорила поклонников эффектным фото в летнем наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кроп-топе с рукавами и белой длинной юбке с высоким разрезом.
Дополнили образ лаконичные жемчужные украшения и темные очки. Вера упирается руками в шезлонг и улыбается.
Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным! какие у вас планы на это лето ?) - написала Брежнева.
Фолловеры отметили, что им понравилось фото Веры и подчеркнули, что улыбаясь, она “такая настоящая“.
Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила поклонников новой фотосессией.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!