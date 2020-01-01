Оказалось, что модели снимаются в топовых глянцах бесплатно. Почему — объяснила ведущая "Топ-модели по-украински" (Новый канал).

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Попасть на обложку глянца — мечта практически каждой девушке. Алле Костромичевой — супермодели и ведущей проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал — удалось исполнить эту мечту далеко не один раз. Вот только для популярных глянцевых журналов девушка снималась бесплатно.

— Если тебя букирует топовый глянец, то ты за свои деньги покупаешь билет и летишь на съемку. Журналы не платят никогда, — удивила Алла во время интервью со Славой Деминым. — Обложка или editorial (красивые стилизованные странички, где много разных брендов, — прим. ред.) не оплачиваются, потому что это твое портфолио. Журнал может разве что оплатить перелет и апартаменты, и то далеко не всегда.

Почему журналы не платят Алле Костромичевой за фото? Пресс-служба

— Платят только за рекламу. Если ты открываешь журнал, а там фото девушки и написано Chanel, то это рекламная кампания, — объяснила ведущая Нового канала. — За это модель получает деньги, но не от журнала, а непосредственно от бренда. А потом уже бренд платит журналу, чтобы его рекламу там разместили.

Получить деньги за публикацию в прессе все-таки можно. Правда, это уже совершенно другая история.

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