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Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности

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Победительница "Танцев со звездами" сначала планировала стать топ-менеджером в иностранной компании.
Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности
Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности
instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица Алена Шоптенко в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“, рассказала, как могла сложиться ее судьба без хореографии.

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Алена Шоптенко никогда не мечтала стать тренером по бальным танцам. Она планировала работать в совершенно другой сфере.

“Я никогда не хотела связывать свою жизнь с танцами, – призналась Алена Шоптенко в интервью. – Я не мечтала быть тренером по бальным танцам. Мне говорили, что у меня должна быть серьезная профессия. А танцы – это несерьезно“.

И хотя будущий известный хореограф с шести лет занималась танцами, она стала учиться Киевском лицее бизнеса.

“Я не понимала, что мне делать в 17 лет. Я училась в и думала, что буду топ-менеджером в иностранной компании, – сказала Алена Шоптенко. – Когда я училась на экономическом, то на тот момент уже активно работала в танцевальной сфере. В 2006 году я побежала с экзамена по информатике на кастинг. То есть тренер сказал пойти – я пошла“.

Алена Шоптенко оказалась самой младшей из всех участников проекта.

“Никто не верил, что я смогу кого-то научить. Все видели во мне просто миленькую хорошенькую девочку, – сказала хореограф. – А девочка победила самый первый танцевальный проект“.

Алена Шоптенко не осознавала, что у нее это действительно хорошо получается.

“Я просто делала то, что мне нравится. Это сейчас думаешь: “Лучше было сделать по-другому“. А тогда было столько эмоций! Мы работали с огромным удовольствием, – поделилась Алена Шоптенко в интервью. – В 18 лет ты испытываешь классные ощущения, когда не думаешь о всей серьезности того, что происходит, а делаешь так, что чувствуешь“.

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После участия в танцевальном шоу ее жизнь кардинально поменялась. И Алене Шоптенко, которая все еще планировала работать в экономической сфере, стало ясно, что танцы – ее судьба.

“В моей жизни так происходило каждый раз: как только я намеревалась бросать танцы как спорт, у меня тут же находился партнер! Например, за год до танцевального проекта мы с Владимиром Гончаровым стали чемпионами мира, – сказала Алена Шоптенко в эфире. – То есть судьба меня все время возвращала. И в какой-то момент я поняла, что танцы – это мое призвание“.

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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