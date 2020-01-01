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Sonya Kay запостила романтический кадр с мужем-хоккеистом

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Племянница Ротару показала нежный поцелуй с супругом на льду.
Sonya Kay запостила романтический кадр с мужем-хоккеистом
Sonya Kay запостила романтический кадр с мужем-хоккеистом
instagram.com/sonyakayofficial

Племянница легендарной Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж, поделилась архивной фотографией с мужем, вратарем национальной сборной Украины по хоккею Олегом Петровым.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя исполнительница опубликовала милое фото, где она целует любимого на льду. Отметил, что Олег был одет в хоккейную форму с номером 52. В описании к трепетному кадру Sonya Kay добавила сердечка и множество хэштегов.

Sonya Kay запостила романтический кадр с мужем-хоккеистом
Sonya Kay запостила романтический кадр с мужем-хоккеистом
скриншот

Ранее Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

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Теги: Sonya Kay
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Источник: ivona)bigmir.net

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