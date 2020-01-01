"Укрощение строптивых": NK выпрямила волосы и поделилась бьюти-секретами
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Обладательница роскошных кудрей певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм мега-популярная артистка выставила свежее фото с выпрямленными волосами.
В кадре Настя сидит вполоборота, одетая белую майку с откровенным вырезом, а дополняют образ крупные наручные часы и многочисленные серьги в ухе. В центре внимания оказывается блестящий каскад иссиня-черных волос Насти.
Таким эффектным фото артистка проиллюстрировала подборку бьюти-советов для идеальной прически и здоровой шевелюры.
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
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Или как укладывать волосы. Даже самые непослушные 😝
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Ставьте лайк и сохраняйте себе!☑️
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1️⃣ Всегда используйте термозащиту при сушке феном или использованию утюжков и плоек! Это защитит ваши волосы от возможных повреждений
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2️⃣ Если у вас тонкие волосы и вы хотите быстро добавить им объема, на помощь придёт утюжок-гофре! Удобнее всего взять маленький, с шириной 2-3 см и маленькими волнами и прижать волосы возле корней и на пару см ниже. Делайте это только с нижними прядями волос, которые потом можно будет накрыть верхними прядями и волн у корней не будет видно. Опять же, без термозащиты никуда
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3️⃣ А если у вас такие же кудряхи, как у меня, всегда расчесывайте их перед мытьем. Так при последующей укладке вы получите красивые волны, а не одуван 😄
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4️⃣ И также всегда расчесывайте волосы перед выпрямлением. А чтобы после этого они дольше оставались идеально прямыми, выпрямляйте их тонкими, а не широкими, прядями
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5️⃣ Любите наноситься волосы разные масла, спреи и несмывашки? Тогда купите шампунь глубокого очищения (ШГО) и раз в 1-2 месяца используйте его для очистки именно длины волос. Потому что химические компоненты способны накапливаться в волосах и при избытке утяжелять и высушивать их. ШГО отлично с этим справится. После этого обязательно нанесите на волосы увлажняющую маску
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Напишите, каким из этих правил вы уже следуете, а какие были в новинку? 😊⬇️, - написала Каменских.
Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила фигурой в купальнике.
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