"Хохотушка" Лилия Ребрик развеселила Сеть неудачными дублями из сериала "Папаньки"

Известная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик поделилась с поклонниками забавной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео со съемок популярного сериала “Папаньки“. Лилия призналась, что во время работы на камеру ей легче заплакать, чем сдержать смех. И этим пользуются ее коллеги с “Дизель шоу“.

Как доказательство того факта, что она “хохотушка“, Ребрик разместила в аккаунте несколько неудачных дублей, где она не смогла сдержать смех.

“Знаєте, дуже часто акторам доводиться плакати в кадрі - і найчастіше запитання: “Як ви це робите?“. Зізнаюся, що заплакати мені інколи набагато простіше, ніж втриматися від сміху🙈😂. Хто давно за мною стежить, той знає, що я ще та “сміхотушка“. Проковтнула смішинку і мене ніщо не зупинить: ні прямий ефір, ні глядач, ні кількість дублів... Викручуюсь, звичайно, як можу🙏. І так інколи соромно буває перед колегами🙏🙈. А вони, звісно ж, цим користуються))). Ну наприклад, як з таким партнером як @dizelmano бути серйозною???? Єгор, дякую тобі звичайно за легкість, за гарний настрій, який на майданчику завжди, але інколи буває так смішно, що, здається, тебе вже вся знімальна група ненавидить, а зупинитися просто неможливо“, - написала актриса.