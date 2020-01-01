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"Как подросток": 53-летняя Холли Берри в стильном образе покорила Сеть

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Звезда сообщила о своем режиссерском дебюте .

"Как подросток": 53-летняя Холли Берри в стильном образе покорила Сеть
instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса 53-летняя Холли Берри поразила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм звезда добавила черно-белое фото, на котором позирует в спортивных брюках и топе. Изюминкой образа стала оригинальная прическа Холли  - волосы темнокожей красавицы собраны в афрокосицы, которые разметались по плечам.

Звезда в кадре стоит, облокотившись о стену в спортзале. На руках у Берри - боксерские перчатки. Таким снимком звезда иллюстрировала пост о своем режиссерском дебюте - картине о спортсменах.

Я схожу с ума, я смиренна, взволнована, делаю сальто во дворе, чтобы объявить, что мой режиссерский дебют #BruisedTheMovie будет показан на этом году на # TIFF2020. Спасибо @tiff_net за это замечательное признание! Отдельное спасибо моим невероятным актерам и команде, команде продюсеров и @ufc! Увидимся в сентябре! - написала Берри.

"Как подросток": 53-летняя Холли Берри в стильном образе покорила Сеть
instagram.com/halleberry

Подписчики поздравили Берри с новым достижением и похвалили ее фото, назвав его “тинейджерским“.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская сменила имидж и покорила Сеть.

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Теги: Холли Берри, косички, прически звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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