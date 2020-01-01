Топ-5 закулисных историй с участниками шоу “Танці з зірками”

Интересные ситуации, которые случились со звездами прошлых сезонов танцевального шоу.

Телеканал 1+1 работает над созданием нового сезона популярного шоу “Танці з зірками”. Вскоре станут известны имена звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта. Но пока зрители и поклонники шоу гадают, кто именно будет участвовать в новом сезоне, а продюсеры интригуют инновационными технологическими решениями для танцевальных номеров, расскажем об интересных закулисных ситуациях, которые случались со звездными участниками прошлых сезонов шоу.

Дмитрий Комаров - потерянные вещи на съемочной площадке

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Телеведущий программы “Світ навиворіт” и участник первого обновленного сезона “Танців з зірками” во время участия в шоу постоянно терял одежду и аксессуары своих костюмов в павильоне, общая площадь которого составляет более тысячи метров. Однажды за несколько минут до прямого эфира Дмитрий заметил, что где-то оставил жакет, в котором должен был выходить на паркет и который был необходимым элементом танцевальной постановки. Поэтому телеведущий уже размышлял над тем, как на паркете выходить из ситуации при отсутствии необходимого предмета гардероба. И уже перед самым выходом на сцену звездной пары администраторы успели вовремя накинуть на плечи Дмитрию найден за секунду до того пиджак.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

TAYANNA - выступление под угрозой срыва

Команда стилистов проекта тщательно продумывает каждый образ участников шоу. И от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Как-то перед началом эфира, когда все звездные пары уже стояли на паркете, у певицы и ведущей программы “ЖВЛ” TAYANNA оторвалась бретелька на платье. Стар продюсер шоу “Танців з зірками” Майя Двалишвили вспоминает интересный факт, что помочь певице справиться с проблемой пытались почти все участники, предлагая шпильки, которые как оказалось, каждый носил на всякий случай с собой. Поэтому всего за несколько секунд TAYANNA уже имела на руках целый арсенал всевозможных аксессуаров.

TAYANNA Пресс-служба

Оля Полякова - мастерство все успевать

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Команда проекта заметила за артисткой интересный факт - главная суперблондинка страны всегда собирается последней из всех звезд проекта. И как оказалось, она имеет суперсилу - ей достаточно всего одной минуты, чтобы переодеться и появиться в кадре в новом образе. Путь артиста от гримерки к балкону или паркета, учитывая длинную лестницу, составляет более 50 метров, и этого расстояния певице достаточно для того, чтобы на ходу изменить платье, прическу, обувь и аксессуары и предстать перед зрителями в новом образе.

Оля Полякова Пресс-служба

Леся Никитюк - блогер без камеры

Однажды за кулисами проекта телеведущая Леся Никитюк снимала свой блог маленькой камерой, которую ненароком потеряла. В течение недели команда артистки и проекта “Танці з зірками” искали гаджет, который словно сквозь землю провалился. Общими усилиями удалось отследить почти каждое движение участника в павильоне во время репетиций и прямого эфира, чтобы в конце найти камеру, которую Леся просто забыла ... в кармане своего халата.

Леся Нікітюк Пресс-служба

Даниэль Салем и Дмитрий Жук - безумный поступок друзей

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Ведущий программы “Одруження наосліп” Даниэль Салем во время участия в проекте “Танці з зірками” отличился непредсказуемыми поступками. На проекте он сдружился с танцором Дмитрием Жуком. Как-то накануне объявления результатов голосования во время прямого эфира, когда все звездные пары должны стоять на паркете, ребята поспорили, кто первым из них поднимется на балкон и сделает фото со зрителями в зале. Поэтому они оставили своих партнерш на паркете, а сами моментально оказались на балконе, позируя перед камерами смартфонов. И хотя друзьям все же удалось вовремя попасть на паркет, команда проекта запомнила их выходку надолго.

Даніель Салем Пресс-служба

Напомним, традиционно в шоу “Танці з зірками” принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн”.

Напомним, ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

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