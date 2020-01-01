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Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом

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Модели поздравили брата с 21-летием.
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Getty Images

Американские модели палестинского происхождения, звездные сестры Джиджи и Белла Хадид порадовали поклонников редкими кадрами из семейного архива.

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На своих страницах в Инстаграм девушки поделились подборками совместных фотографий со своим братом Анваром. 22 июня парень отпраздновал 21-й день рождения.

“С днем ​​рождения нашего лидера и защитника @anwarhadid - я самая гордая сестра в мире, и с каждым днем ​​все больше и больше горжусь тобой. Ты самый добрый, нежный, умный, творческий, любопытный и просвещенный мальчик, которого я знаю. Я благодарна за то, что каждый день узнаю что-то новое от тебя, и мне повезло, что я могу наблюдать за твоим ростом. С твоей страстью, сочувствием и любовью к людям, я знаю, что ты изменишь мир. Я так сильно тебя люблю“, - написала Белла.

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

“Счастливого Дня Рождения моему сладкому бро @anwarhadid !!!! Я так горжусь тобой и тем, как ты провел свой 21 год: страстным, любознательным, любящим, распространяющим подлинный свет, верным себе и твердо стоящим на правильной стороне истории. Ты заслуживаешь лучшего всегда!!! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать в ближайшее время :) Надеюсь, у тебя лучший день!“, - подписала фото Джиджи.

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
Джиджи и Белла Хадид поделились редкими снимками с братом
скриншот

Ранее сообщалось, что модель Джиджи Хадид впервые станет мамой.

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Теги: Джиджи Хадид, Белла Хадид
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Источник: Ivona bigmir)net

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